إجابة.. متى ينزل موعد هاتف ايفون iPhone 15 برو وماكس الجديد 2023 .. مواصفات

متى ينزل موعد اصدار هاتف ايفون iPhone 15 الجديد 2023 ، ويجري الملايين من الأشخاص حول العالم في هذا التوقيت عمليات بحث واسعة على العديد من جوجل الشهير من اجل التعرف على الإجابة حول موعد نزول هاتف ايفون 15 وقد قام فريق فلسطين اليوم الاخباري في وضع التفاصيل الكاملة حول هذا الموضوع المثير للاهتمام عند مستخدم هذه الهواتف وهم بالملايين وفي هذه السطور يقوم الفريق في وضع أخر التسريبات عن مواصفات ايفون 15 برو وماكس وقبل ان نبدأ في الشرح نشير لكم إلى أن سعره من المتوقع ان يكون أقل من 1199 دولار وعن باقي المعلومات فهي على النحو التالي :

متى ينزل هاتف ايفون iPhone 15 الجديد

وعن الإجابة عن هذا التساؤل حو متى ينزل هاتف ايفون iPhone 15 الجديد هو في 22 سبتمبر 2023 وفيه تنظم شركة أبل الامريكية مؤتمرا صحفيا تقوم في عرض أجهزتها الحديثة منها الهواتف والسماعات والآيباد وبعدها يتم اطلاقه في الأسواق العالمية بأيام عدة من اطلاق هذا المؤتمر الذي يذاع مباشرة على العديد من المنصات الرقمية للشركة .

تسريبات جديدة لمواصفات هاتف آيفون iPhone 15

وعن التفاصيل الكاملة حول تسريبات جديدة لمواصفات هاتف آيفون iPhone 15 وهي على النحو التالي: حيث من المقرر ان يأتي هذا الهاتف من اصنافه الاثنين من ايفون 15 برو ، وبرو ماكس ، بهيك تيتانيوم يدمج أزرارا صلبة ، وفقًا لما نقله موقع MacRumors عن المحلل في هايتونج إنترناشونال سيكيوريتيز .

مواصفات آيفون iPhone 15

ونستكمل معكم في هذه الفقرات حول تسريبات جددة بخصوص مواصفات آيفون iPhone 15 ، ويضيف المحلل سيكيوريتيز أن الهاتف المنتظر عرضه في أواخر هذا العام قد يتمتع معالج سنابدراغون إكس 70، وذاكرة وصول عشوائي .

وأشار في حديث الصحفي ، إلى أن الذاكرة العشوائية لهاتف ايفون 15 قد تتراوح بين 6 إلى 8 غيغابايت، فضلا عن منفذ يو إس بي من النوع سي ، ونواصل معكم تقديم التسريبات .

هاتف ايفون 15

وبشأن الكاميرا الاساسية ودقتها أوضح أنها ستكون بدقة 48 ميغابكسل ، وفي نهاية المقالة التي حرصنا على نشرها بسبب الاهتمام الكبير للأشخاص او المستخدمين لهواتف ابل المعروفة بالايفون ، نود أن نذكر أن ابل قد أصدرت في ابريل الماضي قد أكدت أن ايراداتها قد ارتفعت بنسبة 9 بالمئة لتحقق مستوى قياسي جديد في ربع مارس بقيمة 97.3 مليار دولار.

وعبر بيانها المالي قد بينت الشركة التي يصل جميع منتجاتها إلى جميع البلدان أن هذه الإيرادات التي جمعتها في الربع الثاني من العام الماضي وهو ما يمثل زيادة بنسبة 9 بالمئة كما وصل الدخل المخفف للسهم إلى 1.52 دولار.ش