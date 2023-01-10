"الإمارات" تدرج "الهولوكوست" ضمن مناهج التعليم لديها

أعلنت سفارة الإمارات في أمريكا، اليوم الاثنين، أنه سيتم إدراج دراسة "الهولوكوست" بالمقررات التعليمية بمساعدة مركز المحرقة النازية "ياد فاشيم"، حيث يأتي ذلك عقب تدشين متحف "الهولوكوست" الأول من نوعه بالعالم العربي بدبي.

ووفق صحيفة "يديعوت أحرنوت" العبرية، سيتم إدراج دراسات في المناهج الدراسية لطلاب المدارس الابتدائية والثانوية

وأوضحت أن الإعلان التاريخي للإمارات مثير للغاية، مشيرة إلى أن معظم العالم العربي يُنكر ثقافة إنكار الهولوكوست، وتعتبر هي أول دولة عربية تدخل دراسات الهولوكوست في مناهجها بمبادرة منها.

وأشارت وزارة الثقافة والشباب الإماراتية، وجّهت طلبًا لـ"ياد فاشيم" للمساهمة في تطوير مناهج مميزة للإمارات، فيما رحبت "فاشيم" بهذه الخطوة، مبنية انها تعد فرصة لتناقل الخبرات والمواد المختلفة لقطاعات مختلفة.

كما لاقت هذه الخطوة ترحيبًا "إسرائيليا" كبيرا، لا سيما من قبل وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين، إلى جانب البروفيسور "ديبوراه ليبستادت" ، مبعوثة إدارة بايدن لمحاربة معاداة السامية.