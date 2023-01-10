تسريبات مواصفات ايفون 15 برو وماكس .. تفاصيل مميزات هاتف iPhone 15 الجديدة

ما هي تسريبات مواصفات هاتف آيفون iPhone 15 برو وماكس الجديد 2023 ، وفي إطار الجهود التي يقدمها فريق فلسطين اليوم الإخبارية في مواكبة ما يتم الحديث من تسريبات حول مواصفات ايفون 15 إذ أننا قمنا في هذا المقام أولا في توضيح تلك التسريبات حتى يتمكن الجميع من التعرف عليها عن قرب وفي الأسفل سنوضح بلغة الأرقام الإيرادات التي حصلت عليها شركة ابل العالمية في الربع الثاني من العام الماضي ونشير إلا أننا وضعنا بين ايديكم مقطع فيديو لشخص مهتم وتقني يتحدث عن هذا الموضوع الذي بات مصدر الهام كل شخص متابع لأجهزة الايفون التي يعرف عنها بجودتها العالية في تقنية الهواتف الذكية وما يمزه قوة وجودة تصويره والأكثر أمنا مقارنة بالأخرين وعن التفاصيل فهي :

ما هي تسريبات مواصفات هاتف آيفون iPhone 15

وعن التفاصيل الكاملة حول تسريبات جديدة لمواصفات هاتف آيفون iPhone 15 وهي على النحو التالي: حيث من المقرر ان يأتي هذا الهاتف من اصنافه الاثنين من ايفون 15 برو ، وبرو ماكس ، بهيك تيتانيوم يدمج أزرارا صلبة ، وفقًا لما نقله موقع MacRumors عن المحلل في هايتونج إنترناشونال سيكيوريتيز .

مواصفات آيفون iPhone 15

ونستكمل معكم في هذه الفقرات حول تسريبات جددة بخصوص مواصفات آيفون iPhone 15 ، ويضيف المحلل سيكيوريتيز أن الهاتف المنتظر عرضه في أواخر هذا العام قد يتمتع معالج سنابدراغون إكس 70، وذاكرة وصول عشوائي .

وأشار في حديث الصحفي ، إلى أن الذاكرة العشوائية لهاتف ايفون 15 قد تتراوح بين 6 إلى 8 غيغابايت، فضلا عن منفذ يو إس بي من النوع سي ، ونواصل معكم تقديم التسريبات .

تسريبات مواصفات هاتف آيفون iPhone 15 برو وماكس

مزايا هاتف ايفون 15 برو وماكس

وبشأن الكاميرا الاساسية ودقتها أوضح أنها ستكون بدقة 48 ميغابكسل ، وفي نهاية المقالة التي حرصنا على نشرها بسبب الاهتمام الكبير للأشخاص او المستخدمين لهواتف ابل المعروفة بالايفون ، نود أن نذكر أن ابل قد أصدرت في ابريل الماضي قد أكدت أن ايراداتها قد ارتفعت بنسبة 9 بالمئة لتحقق مستوى قياسي جديد في ربع مارس بقيمة 97.3 مليار دولار.

وعبر بيانها المالي قد بينت الشركة التي يصل جميع منتجاتها إلى جميع البلدان أن هذه الإيرادات التي جمعتها في الربع الثاني من العام الماضي وهو ما يمثل زيادة بنسبة 9 بالمئة كما وصل الدخل المخفف للسهم إلى 1.52 دولار.