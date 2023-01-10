ما هي تسريبات الجديدة حول مواصفات هاتف آيفون iPhone 15

تسريبات جديدة حول مواصفات هاتف آيفون iPhone 15 ، ويبحث الملايين من الأشخاص ومستخدمي هذه الهواتف عالية التقنية في عالم الهواتف الذكية من أجل التعرف على تسريبات جديدة عن مواصفات هاتف ايفون 15 المرتقب عرضه خلال الأشهر المقبلة وسط حماسة شديدة في التعرف عنها وفي هذا الإطار يقدم لكم فريق فلسطين اليوم الاخباري التفاصيل الكاملة بخصوص هذا الأمر التقني وعادة ما تحظى هذه التسريبات من قبل الجمهور الواسع في العالم في وقت تعلن دوما شركة آبل التي يقع مقرها في الولايات المتحدة ان أرباحها السنوية من عائدات المباعة لأجهزتها بمليارات الدولارات وهي على النحو التالي:

تسريبات جديدة لمواصفات هاتف آيفون iPhone 15

وعن التفاصيل الكاملة حول تسريبات جديدة لمواصفات هاتف آيفون iPhone 15 وهي على النحو التالي: حيث من المقرر ان يأتي هذا الهاتف من اصنافه الاثنين من ايفون 15 برو ، وبرو ماكس ، بهيك تيتانيوم يدمج أزرارا صلبة ، وفقًا لما نقله موقع MacRumors عن المحلل في هايتونج إنترناشونال سيكيوريتيز .

مواصفات آيفون iPhone 15

ونستكمل معكم في هذه الفقرات حول تسريبات جددة بخصوص مواصفات آيفون iPhone 15 ، ويضيف المحلل سيكيوريتيز أن الهاتف المنتظر عرضه في أواخر هذا العام قد يتمتع معالج سنابدراغون إكس 70، وذاكرة وصول عشوائي .

وأشار في حديث الصحفي ، إلى أن الذاكرة العشوائية لهاتف ايفون 15 قد تتراوح بين 6 إلى 8 غيغابايت، فضلا عن منفذ يو إس بي من النوع سي ، ونواصل معكم تقديم التسريبات .

هاتف ايفون 15

وبشأن الكاميرا الاساسية ودقتها أوضح أنها ستكون بدقة 48 ميغابكسل ، وفي نهاية المقالة التي حرصنا على نشرها بسبب الاهتمام الكبير للأشخاص او المستخدمين لهواتف ابل المعروفة بالايفون ، نود أن نذكر أن ابل قد أصدرت في ابريل الماضي قد أكدت أن ايراداتها قد ارتفعت بنسبة 9 بالمئة لتحقق مستوى قياسي جديد في ربع مارس بقيمة 97.3 مليار دولار.

وعبر بيانها المالي قد بينت الشركة التي يصل جميع منتجاتها إلى جميع البلدان أن هذه الإيرادات التي جمعتها في الربع الثاني من العام الماضي وهو ما يمثل زيادة بنسبة 9 بالمئة كما وصل الدخل المخفف للسهم إلى 1.52 دولار.ش