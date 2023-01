فيديو: تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك المفتوحة hd 2023 نايل سات

لكل حيوان في آسيا قصة عن الماء جديرة بأن تروى. شاهدوا بري وعجيب كل خميس الساعة 8 مساءً بتوقيت الإمارات على ناشونال جيوغرافيك أبوظبي.



Every animal in Asia has a story to tell about water. Watch Wild & Weird every Thursday at 8 PM UAE on National Geographic Abu Dhabi. pic.twitter.com/nY3UJnakhe