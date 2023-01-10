موعد صرف المنحة القطرية لشهر 1 يناير 2023، مع اقتراب الموعد المحدد لصرف المنحة القطرية للأسر الفقيرة في قطاع غزة، في نهاية الربع الأول من كل شهر، حتى بدأت قبل أيام عمليات البحث المتكررة عبر محركات بحث قوقل وغيرها، عن موعد صرف المنحة القطرية لشهر يناير 2023، خاصة وأن المنحة القطرية باتت مصدر وعامل رئيسي مساعد لكافة الأسر الفقيرة التي تتلقى هذه المنحة القطرية منذ قرابة الـ3 أعوام، لهذا سنضع لكم في متابعين الكرام هذه المقالة للحديث عن الموعد صرف المنحة القطرية 2023.

موعد صرف المنحة القطرية لشهر 1/2023

والمنحة القطرية كما أوضحنا لكم هي عنصر أساسي للعديد من العائلات الغزاوية التي تعيش تحت الحصار الإسرائيلي منذ قرابة الـ15 عاماً والذي فاقم مع تواصله أوضاعاً معيشية صعبة بات ترهق وتزيد من كاهل المواطن الفلسطيني في قطاع غزة، نتيجة الظروف المعيشية الصعبة التي يمر بها القطاع اثر الحصار الإسرائيلي الذي شل جميع مناحي وأركان الحياة الاقتصادية والمالية والحياتية في قطاع غزة، فضلاً عن الحروب التي يشنها الاحتلال بين الحين من الأخر والتي يدمر ويقتل ويصيب فيها العشرات من الشعب الفلسطيني.

رابط فحص المنحة القطرية شهر 1

لهذا جاءت المنحة القطرية كعنصر مساند لأهل القطاع، في ظل الوضع الاقتصادي الصعب والقاتل التي يمر به سكانه منذ عام 2007م، الأمر الذي جعل لموعد صرف المنحة القطرية 2023، أهمية كبيرة وعالية لدى الأسر الفقيرة محاولة ارفاق نفسها ضمن هذه المنحة القطرية والتي يقدر عدد من يستفيد منها وفقاً للجنة القطرية لإعادة اعمار قطاع غزة والتي يشرف عليها السفير القطري محمد العمادي.

موعد صرف المنحة القطرية لشهر 1 2023

وبحسب الاخبار المتداولة مؤخراً والتي تضاربت في طبيعتها عن موعد صرف المنحة القطرية 2023 يناير، فقد تداول العديد من المواقع الإخبارية في غزة خبر مفاده تمديد المنحة القطرية للعام الجديد 2023، وفقاً لتصريحات أدلت بها الناطقة باسم وزارة التنمية الاجتماعية في قطاع غزة عزيزة الكحلوت، وهو ما نفته الوزارة بعد ذلك في بيان رسمي صادر عنها اطلعت عليه "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية".





موعد صرف المنحة القطرية لشهر 1 يناير 2023

وبشأن موعد صرف المنحة القطرية شهر يناير 2023، فقد رجحت مصادر صحفية فلسطينية، اليوم الثلاثاء، أن يتم الإعلان عن صرف المنحة القطرية من قبل رئيس اللجنة القطرية لإعادة اعمار غزة محمد العمادي يوم الأربعاء 18/1/2023، على أن يبداً صرف المنحة القطرية يوم الخميس القادم 19/1/2023، وبنفس القيمة الشهرية المعتادة.

وحول وجود أسماء جديدة، بينت المصادر أن عدة كشوفات تم نقلها من قبل وزارة التنمية الاجتماعية في قطاع غزة لزيادة أو تعديل أسماء المنحة القطرية 2023 ومن المتوقع إيجاد حل لها خلال الفترة القليلة المقبلة.

أسماء المنحة القطرية الجديدة

وننوه لكم متابعين الكرام ومستفيدي المنحة القطرية 2023، أن المنحة القطرية للاستعلام عنها يكون وفق رابط موضوع في موقع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في قطاع غزة بوابة الاستعلام الحكومي، تكون من خلال وضع رقم الهوية مع تاريخ الميلاد للشخص المستفيد من المنحة القطرية عن شهر يناير 2023، لدخول لرابط فحص المنحة القطرية عن شهر 1 يناير 2023 اضغط هنـــــــــا