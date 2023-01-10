نشرت وزارة الداخلية بغزة، اليوم الثلاثاء، آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غد الأربعاء 11 يناير 2023.

وقالت الداخلية في بيان صحفي، إن السفر سيكون للحافلتان: التاسعة، والعاشرة من كشف المسافرين رقم (2023/1)، للاطلاع على الكشف اضغط هنـــــــــــا

وأهابت بالمسافرين التواجد في تمام الساعة 7:00 صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر، والالتزام بموعد سفره وفق الإعلان، والهيئة غير مسؤولة عن حضور أي مسافر في غير موعده.

ودعت المسافرين إحضار بطاقة الهوية مع كل مسافر، و تحديث بيانات جوازات السفر الصادرة حديثاً خلال عام 2022، لدى مديريات الداخلية في المحافظات.

كما دعت لإحضار حجة عدم ممانعة في حال سفر أحد الوالدين مع أبنائه دون الطرف الآخر وتسوية أوضاع الأجانب والمغتربين لدى إدارة شؤون الأجانب بوزارة الداخلية قبل موعد مغادرتهم القطاع، ولن يسمح بالسفر لمن لا يستكمل إجراءاته.