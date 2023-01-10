أسعار الذهب تواصل الارتفاع في غزة .. وتاجر يوضح السبب !

تُسجل أسعار الذهب في قطاع غزة ارتفاعاً متواصلاً منذ شهر تقريباً، حيث بلغت نسبة صعود الذهب خلال الفترة المذكورة لأكثر من 10%، وسط إقبال كبير على شراء المعدن الأصفر من المواطنين.

وشهد سعر جرام الذهب عيار 21 في أسواق قطاع غزة زيادة ملحوظة، بلغت نحو 3 دنانير، وفق د. كمال عثمان أحد تجار الذهب في شمال قطاع غزة، الذي أكّد أن أسعار الذهب في ارتفاع مستمر منذ شهر تقريباً، ولا تزال في صعود مستمر حتى تعاملات اليوم الثلاثاء.

وأكد د. عثمان في تصريح خاص لـ "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، أن سعر جرام الذهب عيار 21 بلغ 38 ديناراً أردنياً للشراء، في حين يُباع للمستهلك بـ 39.6 دنانير، في حين بلغ سعر جرام الذهب عيار 21 35 ديناراً أردنياً للشراء، و36.5 دنانير للبيع.

وأرجع، سبب ارتفاع الذهب، إلى عدة عوامل، أبرزها انخفاض سعر الدولار الأمريكية عالمياً، إضافة إلى انفتاح الصين على شراء كميات هائلة من الملاذ الآمن، وهو ما جعل الطلب يزيد عن العرض ويؤدي إلى ارتفاع المعدن الأصفر بشكل لافت.

وأشار إلى أن سعر أونصة الذهب (31.1) جرام عيار 24، 1870 دولاراً على شاشات التداول، بينما بلغ سعرها في أسواق قطاع غزة نحو 1950 دولاراً أمريكياً، مشيراً إلى أن هناك إقبالا كبيراً على شراء الذهب من المواطنين.

وعن أسعار الذهب خلال الأيام المقبلة، نوه إلى عدم مقدرة أي شخص على توقع أسعار الذهب خلال الأسابيع القادمة، كون هناك عدة متغيرات تؤثر بوتيرة عالية على أسعار الذهب أبرزها سعر الدولار الأمريكي، والأزمات السياسية العالمية، إضافة إلى العرض والطلب عليه.

وأشار إلى أن أسعار الذهب تشهد تقلبات وتغيرات عدة، فهي ليست ثابتة على سعر معين لمدة طويلة، موجهاً نصيحة إلى المواطنين بعدم ادخار كل الأموال على شراء الذهب لأنه قد ينخفض سعره في أي لحظة، ويتعرضون لخسارة فادحة.