الدون يظهر مع النصر السعودي ضد باريس سان جيرمان بعد 10 أيام

من المقرر أن يظهر النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو " الدون " ضمن صفوف نادي النصر السعودي أمام باريس سان جيرمان خلال مباراة ودية بعد 10 أيام، لتتجدد مواجهة الدون مع ليونيل ميسي نجم الفريق الباريسي.

وبتسجيل رونالدو اكتمل عدد الأجانب الـ8، في قائمة محترفي الفريق الأجانب خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، بعد ضم البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى قائمة "العالمي".

وتقام المباراة الودية بمزيج من نجوم الهلال والنصر ضد باريس سان جيرمان يوم 19 يناير بمناسبة موسم الرياض.

وقال مدرب النصر، في تصريحات نشرتها جريدة ليكيب الفرنسية، "رونالدو سيغيب عن مباراة الشباب في الدوري السبت المقبل بسبب عقوبة الإيقاف، ثم يلعب لأول مرة رسميا في الدوري السعودي ضد الاتفاق 22 يناير".

المدرب الفرنسي أوضح أن، "ظهور رونالدو الأول لن يكون بقميص النصر، بل بقميص مختلط بين الهلال والنصر في المباراة الودية ضد باريس سان جيرمان يوم 19 يناير بالسعودية".

وواصل جارسيا "بصفتي مدربا للنصر، لست سعيداً بهذه المباراة، رؤية باريس سان جيرمان ولاعبيه الرائعين يعد أمرا جيدا من أجل تطور كرة القدم السعودية لكن لدينا مباراة في الدوري بعد 3 أيام".

وبحسب الرياضية السعودية، فإن عقوبة إيقاف رونالدو لمباراتين، نتيجة قرار انضباطي من اتحاد اللعبة الإنجليزي، بدأت قبل لقاء الطائي، حيث سيتم إيقافه في مواجهتي الطائي والشباب، وستكون أولى مبارياته مع النصر ضد الاتفاق في الجولة الـ14، يوم 22 يناير الجاري، على ملعب مرسول بارك بالرياض.