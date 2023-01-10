بالفيديو "حرب شوارع" هكذا تحولت مباراة كرة قدم..!

تبادل لاعبون مساء أمس اللكمات والركلات في شجار جماعي، حيث تحولت مباراة كرة قدم في كوستاريكا إلى حرب شوارع.

وكانت أدت المواجهات التي وقعت خلال المباراة وكادت تتحول إلى كارثة، إلى إيقاف المباراة بين فريقي غواناكاستيكا وليبيريا مؤقتا، قبل استئنافها لاحقا.

وحسبما نشر من فيديوهات عبر منصات التواصل الاجتماعي التي أظهر مقاطع صادمة، حيث انفجرت الأحداث بعد 26 دقيقة، بينما كان ليبيريا متفوقا بنتيجة 2-1.

ويُشار إلى أنه لم توقف "الحرب" التي شملت عددا كبيرا من لاعبي الفريقين إلا عندما تدخل الأمن، ثم أكد مسؤول في غواناكاستيكا أن المباراة ستستأنف بمجرد أن يهدأ الجميع.