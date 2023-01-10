24 قتيلاً في الكونغو برصاص مسلحين

قُتل 24 شخصاً برصاص مسلّحين، أول أمس الأحد، هجوماً على عدد من قرى مقاطعة إيتوري في شمال شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية.

وأفادت مصادر محلية بالكونغو، أن المسلحين المهاجمين ينتمون إلى ميليشيا كوديكو التي تقول "إنّها تحمل السلاح دفاعاً عن أبناء إتنية ليندو".

وقالت المصادر:" إنّ المسلّحين شنّوا هذه الهجمات انتقاماً لمقتل مدرّس من إتنية ليندو، صباح الأحد، على يد مسلّحين من ميليشيا "زائير" التي تقول إنّها تدافع عن أبناء إتنية هيما".

ويُشار إلى أن ميليشيا "كوديكو"، هي مجموعة سياسية دينية عسكرية تقول إنها تدافع عن مصالح إتنية ليندو.

الجدير ذكره أنه تنشط في شرق الكونغو حوالى 120 ميليشيا تُعتبر كوديكو من أكثرها عنفاً. ونُسبت إلى هذه الميليشيا العديد من المجازر.