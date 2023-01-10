تحذيرات من تسونامي في إندونيسيا

صدر، مساء أمس الإثنين، تحذيرا من احتمال تشكل موجات تسونامي في إندونيسيا، بعدما ضرب زلزال بقوة 7.6 درجات، أعماق المحيط قبالة إندونيسيا وتيمور الشرقية، في ساعة مبكرة من صباح اليوم.

وأصدرت وكالة الأرصاد الجوية الأندونيسية، تحذيرات من وقوع تسونامي عقب الزلزال الأخير.

وكانت سجلت الأرصاد الإندونيسية زلزالا بقوة 7.9 درجات على عمق 131 كيلومترا في بحر باندا مقابل السواحل الجنوبية للبلاد.

ووقع مركز الزلزال على مسافة 427 كيلومترا جنوب جزيرة أمبون الإندونيسية على عمق 95 كيلومترا، كما أوضح المعهد الأميركي.

ومن جانبها، أفادت وكالة الأرصاد الجوية وعلم المناخ والجيوفيزياء في إندونيسيا عن هزّات ارتدادية بلغت قوتها 5.5 درجات.

وقال أحد المواطنين الإندونيسيين من سكان جزيرة أمبون :"كنت في الفراش ثم شعرت بقليل من الاهتزاز. استيقظت وعلمت أن الكثير من أصدقائي شعروا بذلك أيضا".

وضرب زلزال بلغت قوته 5,6 درجات مقاطعة جاوا الغربية في جنوب شرق آسيا، مسفرا عن مقتل 602.

جدير ذكره أنه في الـ26 كانون الأول/ ديسمبر 2004، تسبب زلزال كبير وقع قبالة سومطرة، في حدوث تسونامي في المحيط الهندي أودى بحياة أكثر من 230 ألف شخص في أماكن بعيدة مثل سريلانكا والهند وتايلاند.