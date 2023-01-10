اعتقالات في مناطق متفرقة بالضفة المحتلة

شنت قوات الاحتلال "الاسرائيلية" صباح اليوم الثلاثاء 10/1/2023 حملة اعتقالات واسعة في مناطق متفرقة بالضفة المحتلة .
وعرف من بين المعتقلين ما يلي :
١. يزن ترابي- صرة غرب نابلس
٢. مقيم البرغوثي- بيت ريما غرب رام الله
٣. كريم إبراهيم أبو ماريا- بيت أمر شمال الخليل
٤. محمد سليم الهندي- بيت أمر
٥. محسن محمد عوض- بيت أمر
٦. محمد وهيب اخليل- بيت أمر
٧. عبد الله حمدي أبو ماريا- بيت أمر
٨. محمد وحيد أبو ماريا- بيت أمر
٩. حمدي محمد أبو ماريا- بيت أمر
١٠. شرف أبو بكر- يعبد جنوب جنين
١١. فراس حمزة حرز الله- يعبد
١٢. دجانة محمود عطون- القدس
١٣. محمد محمود عطون- القدس
١٤. محمد وائل جاد الله- القدس
١٥. ياسر إياد جاد الله- القدس
١٦. محمد إبراهيم الأطرش- القدس
١٧. وجدان رزق عودة- بيت عوا جنوب غرب الخليل
١٨. بلال خضر علي موسى- بيت عوا