اعتقالات في مناطق متفرقة بالضفة المحتلة

فلسطين اليوم - غزة

شنت قوات الاحتلال "الاسرائيلية" صباح اليوم الثلاثاء 10/1/2023 حملة اعتقالات واسعة في مناطق متفرقة بالضفة المحتلة .

وعرف من بين المعتقلين ما يلي :

١. يزن ترابي- صرة غرب نابلس

٢. مقيم البرغوثي- بيت ريما غرب رام الله

٣. كريم إبراهيم أبو ماريا- بيت أمر شمال الخليل

٤. محمد سليم الهندي- بيت أمر

٥. محسن محمد عوض- بيت أمر

٦. محمد وهيب اخليل- بيت أمر

٧. عبد الله حمدي أبو ماريا- بيت أمر

٨. محمد وحيد أبو ماريا- بيت أمر

٩. حمدي محمد أبو ماريا- بيت أمر

١٠. شرف أبو بكر- يعبد جنوب جنين

١١. فراس حمزة حرز الله- يعبد

١٢. دجانة محمود عطون- القدس

١٣. محمد محمود عطون- القدس

١٤. محمد وائل جاد الله- القدس

١٥. ياسر إياد جاد الله- القدس

١٦. محمد إبراهيم الأطرش- القدس

١٧. وجدان رزق عودة- بيت عوا جنوب غرب الخليل

١٨. بلال خضر علي موسى- بيت عوا