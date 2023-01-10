أسعار الذهب في سوريا اليوم الثلاثاء 10-01-2023، ونقدم لكم بشكل مستمر في وكالة فلسطين اليوم الإخبارية أسعار الذهب في سوريا، ويستحوذ هذا الموضوع على اهتمام شريجة كبيرة من المتابعين وخاصة من التجار، ونتيجة لذلك ارتفعت نسبة البحث عن الموضوع على محرك ابحث جوجل؛ لذلك قررنا في فريق "فلسطين اليوم" كتابة هذا المقال الذي هو بعنوان: أسعار الذهب في سوريا اليوم الثلاثاء 10-01-2023، آملين أن يحوز المقال على إعجابكم متابعينا الكرام.

ونحرص بشكل دائم على تقديم كل التغيرات الحاصلة على أسعار الذهب في سوريا، والأسعار لليوم الثلاثاء جاءت كما هو موضح بالأسفل:

أسعار كافة عيارات الذهب في سوريا

سعر الذهب عيار 24 بيع 355,429 شراء 354,857

سعر الذهب عيار 22 بيع 325,810 شراء 325,286

سعر الذهب عيار 21 بيع 311,000 شراء 310,500

سعر الذهب عيار 18 بيع 266,571 شراء 266,143

سعر الذهب عيار 14 بيع 207,333 شراء 207,000

سعر الذهب عيار 12 بيع 177,714 شراء 177,429

سعر الأونصة الذهب بيع 11,053,829 شراء 11,036,057

سعر الجنيه الذهب بيع 2,488,000 شراء 2,484,000

سعر الكيلو الذهب بيع 355,428,571 شراء 354,857,143



وفي الختام نرجو أن يون المقال قد نال راضاكم، انتظرونا في مقالات جديدة.