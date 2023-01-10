أسعار الذهب في الأردن اليوم الثلاثاء 10-01-2023، تستحوذ أسعار الذهب في الأردن على اهتمام شريحة كبيرة من التجار والمقبلن على الزواج، ونتيجة لزيادة البحث الكبيرة حول الموضوع من قبل آلاف المتابعين عبر محركات البحث وخاصة محرك جوجل الشهير، قررنا في فريق "فلسطين اليوم" كتابة مقال حول: أسعار الذهب في الأردن اليوم الثلاثاء 10-01-2023، آملين أن يحوز المقال على اهتمام المتابعين.

ونحرص بشكل دائم في وكالة فلسطين اليوم الإخبارية على أن نقدم للمتابعين أي تغيير يطرأ على أسعار الذهب في الأردن والتي جاءت كما هو موضح أدناه:

أسعار الذهب في الأردن اليوم

سعر الذهب عيار 24 42.69 دينار

سعر الذهب عيار 22 39.13 دينار

سعر الذهب عيار 21 37.36 دينار

سعر الذهب عيار 18 32.02 دينار

سعر الذهب عيار 14 24.90 دينار

سعر الذهب عيار 12 21.35 دينار

أسعار أوقية الذهب 1,328 دينار

أسعار جنيه الذهب 298.85 دينار

سعر كيلو الذهب 42,692 دينار



وفي الختام نأمل أن ينال المقال على إجابكم، ونلتقي في مقالات أخرى.