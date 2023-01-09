اللواء أبو بكر: يد "بن غفير" الدموية صوب الأسرى بدأت بالعبث والسجون تستنفر

أكد رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين اللواء قدري أبو بكر، أن المتطرف بن غير اتخذ عدة إجراءات جديدة صارمة ضد الأسرى في سجون الاحتلال، أبرزها عدم تحسين ظروفهم الإنسانية، ومنع العلاج "والفورة" "والكانتينا"، وحظر النشاطات التنظيمية عليهم.

وقال اللواء أبو بكر في تصريح صحفي، تابعته "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، مساء اليوم الإثنين:"إن المضايقات الجديدة بحق الأسرى، يعني أن حياتهم ستكون عرضة للخطر؛ لأنّ منع علاج المرضى منهم يعني أنّ هناك نيّة مبيتة لقتل عدد منهم، كما حصل مع الأسير الشهيد ناصر أبو حميد وغيره الكثيرين.

وبيّن أبو بكر أن تطبيق الإجراءات الجديدة الصارمة ضد الأسرى، سيدفعهم إلى مواجهتها إما بالعصيان أو إضراب جماعي يعم كل سجون الاحتلال وهو ما يستدعي جميع الأطراف للوقوف والالتفاف إلى جانبهم ودعمهم ومساندتهم في معركتهم، مشيراً أن لدى الحركة الأسيرة برنامجاً لمواجهة إجراءات ومخططات المتطرف بن غفير ضدهم، وسيفشلونها باتحادهم.

وشدد رئيس الهيئة، أن قرارات بن غفير تنم عن تطرف "إسرائيلي" ككل، وتُبين أن الكل "الإسرائيلي" يوافق على قوانين التضييق والتشديد وإعدام الأسرى الفلسطينيين، كما تعبر عن السياسة العنصرية ضد أبناء الشعب الفلسطيني على وجه العموم. .

وأشار إلى أن إجراءات وزير "الأمن القومي"، ستواجه برد فعل من الأسرى، والتي قد ينتج عنها ارتقاء شهداء بين صفوف الأسرى، وهو ما لن يحمد عقباه، قائلا:"أن الأسرى على أتم الاستعداد والتأهب والاستنفار، حيث شكلت لجان وطنية من جميع فصائل العمل الوطني لمواجهة أي إجراء جديد اتجاه الأسرى، وسيكون هناك مرحلة عنواها النصر أو الشهادة".