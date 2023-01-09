مقاومون يستهدفون حاجز "قلنديا" الإسرائيلي جنوب رام الله بعبوة ناسفة

استهدف مقاومون فلسطينيون، مساء اليوم الإثنين9/1/2023م، حاجز قلنديا العسكري، جنوب رام الله في الضفة المحتلة.

وقالت مصادر محلية:" إن مقاومون استهدفوا بعبوة ناسفة محلية الصنع حاجز قلنديا".

وبينت المصادر، أن قوات الاحتلال اغلقت الحاجز بعد تعرضه لهجوم بعبوة ناسفة محلية الصنع

وتشهد عمليات اطلاق النار تجاه قوات الاحتلال والمستوطنات الصهيونية في مدن الضفة والقدس، ارتفاعاً كبيراً في معدلاتها خاصة خلال الأيام السابقة، وذلك رداً على الانتهاكات "الإسرائيلية" المتواصلة بحق أبناء شعبنا في كافة أماكن تواجده.

يذكر أن عمليات إطلاق النار ضد قوات الاحتلال تنفذها الكتائب والمجموعات التي تتشكل في الضفة الغربية، والمعروفة بكتائب سرايا القدس، وأبرزهما كتيبتي جنين ونابلس"، بالإضافة لمجموعات عرين الأسود في نابلس.