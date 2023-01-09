ريال مدريد يعلن إصابة اثنين من لاعبيه

أعلن نادي ريال مدريد الاسباني في بيان صحفي، مساء اليوم الإثنين9/1/2023م، إصابة اللاعبين الـ الألماني ديفيد ألابا، والفرنسي أوريلين تشواميني.

وقال الريال،في بيانها:" إن الفحوصات الطبية التي أجريت اليوم على لاعبنا ديفيد ألابا، أظهرت معاناته من إصابة في العضلة النعلية بساقه اليمنى، وسيتم تقييم تطور حالته في الأيام المقبلة".



وأضاف: "أظهرت الفحوصات الطبية التي أجريت اليوم على أوريلين تشواميني، معاناته من إصابة في العضلة النعلية بساقه اليسرى، وسيتم تقييم تطور حالته في الأيام المقبلة".



ومن المقرر أن يلعب ريال مدريد مع فالنسيا، الأربعاء المقبل، في السوبر الإسباني، على استاد الملك فهد الدولي.



