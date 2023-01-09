"اشتية" يعلّق على خصومات الاحتلال من أموال السلطة..!

أكد رئيس الوزراء محمد اشتيه، أن الإجراءات التي اتخذها الاحتلال حول الخصومات المالية الجديدة وتجديد الخصومات القديمة، إجراء لتقويض السلطة ودفعها إلى حافة الحافة ماليا ومؤسساتيا.

وقال اشتيه خلال الاجتماع الأسبوعي في رام الله، اليوم الاثنين، إن "أعمال القرصنة والنهب والانتقام التي تمارسها السلطة القائمة بالاحتلال لن تثني شعبنا وقيادتنا عن المضي قدما في نضالها السياسي والدبلوماسي والقانوني، فنحن لا نقايض حقنا في تقرير المصير وحريتنا بالأموال ولا بالامتيازات".

وأضاف اشتية، أن إجمالي اقتطاعات مخصصات الأسرى والشهداء بلغ حوالي 2 مليار شيقل منذ بداية عام 2019 حتى نهاية عام 2022، مشيرًا إلى أن مجموع الاقتطاعات المتعلقة بالصحة والكهرباء والمياه .. إلخ نحو 1.6 مليار شيقل عن عام 2022 فقط.

وذكر أن "الاحتلال خصم 350 مليون شيقل سنويا بدل عمولة لتحصيل أموال السلطة المستحقة من المقاصة وتحويلها لنا"، كما أنها تحتجز مستحقاتنا المرتبة على ضريبة المغادرة عبر الجسور والتي بلغت أكثر من مليار شيقل.

وعدّ اشتية هذه الإجراءات حربا جديدة على الشعب والسلطة الفلسطينية، مشيرًا إلى أن هذه الاقتطاعات غير شرعية وغير قانونية، وهي إجراء أحادي الجانب ولا يخضع لإجراءات تدقيق من أي جهة فلسطينية أو دولية وهي مخالفة للاتفاقيات الموقعة مع السلطة.