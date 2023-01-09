المصادقة على مشاريع تنموية في الضفة وغزة

أعلن مجلس الوزراء، اليوم الإثنين، المصادقة على الإحالة النهائية لمشاريع تنموية في عدد من المحافظات في الضفة وغزة.

وقرر المجلس برئاسة رئيس الوزراء محمد اشتية، أنه جرى بتخصيص قطع أراضٍ لإقامة مشاريع ومقارّ حكومية.

كما قرر المجلس استكمال تقديم خدمات الإنترنت التعليمية لجميع المدارس الحكومية، بما يضمن تغطية كاملة للمدارس بحزم انترنت كافية قبل نهاية عام 2023.

وأيضا، أوعز المجلس تشكيل لجنة من عدّة جهات حكومية لإعداد دراسة حول السيارات الكهربائية وسرعة انتشارها بما يشمل التغيرات في البنية التحتية، والتشريعات الفنية والقانونية والمالية، وأحال عددا من التشريعات لدراستها من قبل جهات الاختصاص.