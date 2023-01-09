بالصور "الجهاد" تزور قيادة "الشعبية" للتهنئة بذكرى الانطلاقة الـ55

نظم وفد قيادي من حركة الجهاد الإسلامي إقليم غزة ولجنة العلاقات الوطنية في الحركة، اليوم الاثنين، زيارة للإخوة في قيادة الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين بمدينة غزة، لتهنئتهم بذكرى الانطلاقة ال55.

وخلال كلمة له، أشاد الأستاذ يوسف دلول مسؤول حركة الجهاد الإسلامي في إقليم غزة بالدور الجهادي والثوري الكبير للجبهة منذ تأسيسها وحتى يومنا هذا.

وشدد دلول خلال حديثه بضرورة تحقيق الوحدة الوطنية بين الفصائل الفلسطينية ووضع كافة المصالح والمناكفات الحزبية جانباً، في ظل المؤامرات الكبيرة التي تحاك ضد القضية الفلسطينية في ظل الحكومة الصهيونية المتطرفة.

بدورها، توجهت قيادة الجبهة الشعبية بالشكر والعرفان للإخوة في حركة الجهاد الإسلامي على هذه الزيارة، مشيدة بالعلاقة القوية والمميزة بين الحركتين.

وتابعت قيادة الجبهة:" لا يخفى على أحد حجم التقارب بين الجبهة الشعبية وحركة الجهاد في كافة الميادين، ونأمل أن نرى هذا التقارب بين كافة الفصائل الفلسطينية لمواجهة الأخطار المحدقة بالقضية الفلسطينية.

وفي نهاية الزيارة قدمت قيادة حركة الجهاد الإسلامي إقليم غزة ولجنة العلاقات الوطنية في الحركة درع المحبة والوفاء للإخوة في قيادة الجبهة الشعبية.



