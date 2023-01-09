إليك تردد قناة الهوية اليمنية الرياضية الجديد على النايل سات 2023 مباشر

ضبط تردد قناة الهوية اليمنية الرياضية الجديد على النايل سات 2023 لمشاهدة كاس الخليج العربي 25 بث مباشر ، حيث لاحظ فريق فلسطين اليوم الاخباري عمليات بحث واسعة من قبل تردد قناة الهوية اليمنية الرياضية وهو ما دفعنا في وضع التفاصيل الكاملة التي نتحدث من خلالها عن هذه الإشارة حيث نشير لكم في هذه المقالة إلى الخطوات لعملية الضبط على الرسيفر وهي سهلة ومريحة للغاية وما يمزيها أنها تعرف في صفاء شاشتها التي تعرض بالمجان بدون تشفير وتأتي هذه المقالة ضمن سلسلة مقالات نقوم يوميا في نشرها ونضع كافة الترددات للقنوات الرياضية والعادية والان نطلب منكم كعادتنا في متابعة السطور حتى استكمال قراءة المعلومات كافة .

تردد قناة الهوية اليمنية الرياضية 2023 النايل سات

وفي هذه الفقرة وضعنا لكم ضبط تردد قناة الهوية اليمنية الرياضية الجديد على النايل سات 2023 حيث يمكن لكم الان التعرف عليه وضبطته على الرسيفر وهذه القناة تحظى باهتمام واسع ولديها قاعدة جماهيرية شعبية واسعة ، وهو على النحو التالي:

تردد قناة الهوية اليمنية الرياضية الجديد

اسم القناة قناة الهوية اليمنية القمر الصناعي النايل سات. الاستقطاب أفقي. معدل الترميز 27500.

خطوات ضبط تردد قناة الهوية اليمنية

وضمن المعلومات وضعنا لكم ابرز خطوات ضبط تردد قناة الهوية اليمنية على الرسيفر وهي على النحو التالي: أولا وفي الخطوة الأولى قم بالضغط على Menu في جهاز التحكم عن بعد بجهاز الاستقبال .

ثانيا: وفي الخطوة الثانية قم بالضغط على كلمة INSTALL على شاشة التلفزيون وبعدها بالضغط على إضافة قناة

ثالثا: وفي الخطوة الثالثة ، عليك الان اختيار القمر الصناعي النايل سات وبعد ذلك قم بادخال معلومات التردد الدقيقة للقناة بأكملها واضغط على بحث.

رابعا: وفي الخطوة الرابعة الاخيرة ، يترتب عليك النقر فوق كلمة التثبيت.