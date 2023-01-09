حدث في غزة.. عامل نظافة يعثر على كمية كبيرة من الذهب في الشجاعية ويعيدها لصاحبها

عثر عامل نظافة اليوم الاثنين 9/1/2023 على كمية كبيرة من الذهب كانت في أحد الأكياس ، والأمطار جرفتها إلى شارع البلتاجي بالشجاعية شرق مدينة غزة .

عامل النظافة صبري جندية قال لمراسلنا إن القصة بدأت عندما وجدتُ كيساً يتحرك بصعوبة بعد أن جرفته الأمطار ، وكان يحتوي على اسورتين من الذهب وأخرى من نوع أونصة وسنسال ، وكان الكيس ممزقاً والذهب مبعثر ومكسر وكأن سيارة قد داست عليه .

وتابع جندية أنه وبعد العثور على الكيس بدقائق ، وصل رجل من المنطقة وبدأ يسأل عن الذهب المفقود وتحدث عن كافة الموصفات المطابقة تماما مع الذهب الذي تم العثور عليه.

وبين جندية أنه تم تسليم الرجل الذهب فور مطابقة المواصفات ، وحديثه عن توجهه لبيع الذهب في الصباح الباكر لتوفير علاج لابنه المصاب بنقص الكالسيوم .

وأوضح جندية الذي يتولى الإشراف على عمال النظافة في تلك المنطقة " لم تكن المرة الأولى التي يتم فيها العثور على ذهب أو أموال ويتم إعادتها لأصحابها .

واعتبر أن الشكر الوحيد الذي يمكن أن يقدمه الجميع له بالدعاء لابنه المريض بالشفاء ، والتثبيت في البلدية التي يعمل بها منذ تسعة أعوام تحت بند عقد .