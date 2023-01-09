اشتية يُهاجم "إسرائيل" بعد الخصومات المالية الجديدة

هاجم رئيس الوزراء برام الله محمد اشتية، اليوم الاثنين 9/1/2023، حكومة الاحتلال "الإسرائيلي" بعد قراراتها المتعلقة بالخصومات المالية الجديدة وتجديد الخصومات القديمة.

وأكد اشتية في تصريحات له قبل بدء جلسة الحكومة، أن الاقتطاعات التي اتخذتها حكومة الاحتلال، إجراء يهدف لتقويض السلطة ودفعها إلى حافة الحافة مالياً ومؤسساتياً، ما قد يحد من أداء عملها في خدمة أبناء شعبنا.

وشدد اشتيه على أن القرصنة والنهب والانتقام التي تمارسها السلطة القائمة بالاحتلال لن تثني الشعب الفلسطينية وقيادته عن المضي قدماً في نضالها السياسي والدبلوماسي والقانوني.

وقال اشتية:" نحن لا نقايض حقنا في تقرير المصير وحريتنا بالأموال ولا بالامتيازات" مبيناً، أن مجموع الاقتطاعات المتعلقة بمخصصات الأسرى والشهداء بلغ حوالي 2 مليار شيقل منذ بداية العام 2019 لغاية نهاية العام 2022، وبلغ مجموع الاقتطاعات المتعلقة بالصحة والكهرباء والمياه وغيره ما يقارب 1.6 مليار شيقل عن العام 2022 فقط.

وحول قيمة الاقتطاعات، نوه اشتيه إلى أن "إسرائيل" اقتطعت ما مجموعه 350 مليون شيقل سنوياً، بدل عمولة لتحصيل الأموال المستحقة من المقاصة وتحويلها، كما تحتجز المستحقات المرتبة على ضريبة المغادرة عبر الجسور والتي بلغت أكثر من مليار شيقل.

وأشار إلى أن ما يصدر عن محاكم الاحتلال من قرارات خصم كان آخرها خصم مبلغ 139 مليون شيقل تعويضا لإسرائيليين قتلوا على يد فلسطينيين، غير قانونية وغير شرعية وغير معترف بها.

وفي سياق آخر، كلَفَ مجلس الوزراء وزير التعليم العالي، باتخاذ ما يلزم قانونياً وأكاديمياً لتمكين الأسرى في سجون الاحتلال من استكمال دراستهم العليا، كي لا يكون السجن مُعيقاً لتقدمهم العلمي والأكاديمي والحياتي.