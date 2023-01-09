هآرتس تزعم: تركيا تفرض قيوداً على قادة حماس وعلى رأسهم العاروري في أراضيها

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 10:33 ص
09 يناير 2023
الشيخ صالح العاروري.png
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زعم صحيفة هآرتس اليوم الاثنين 9/1/2023 ، أن تركيا بدأت بفرض قيود على تحركات قادة حماس  على أراضيها، وخاصة بعد التقارب الأخير وتبادل السفراء.

وقال الموقع ان المخابرات التركية تفرض قيوداً على تحركات قيادة حماس برئاسة صالح العاروري واثنين آخرين كان قد أفرج عنهما في صفقة "وفاء الأحرار" وأبعدا إلى الأراضي التركية ومنعا من العودة إلى الضفة الغربية المحتلة.

وأضاف أن تركيا لا تزال ترفض حتى الآن المطلب الإسرائيلي بإبعاد قادة الحركة عن أراضيها، لكنها تفرض قيوداً على تحركاتهم ونشاطهم، الأمر الذي يضطر صالح العاروري للبقاء على "خط تركيا بيروت".

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