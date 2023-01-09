تفاصيل جنوح سفينة جلورى في قناة السويس ..والحديث عن عطل والأمور تحت السيطرة

أعلنت مصادر إعلامية مصرية جنوح سفينة شحن تسمى جلورى بقناة السويس وبدء المحاولات لتعويمها".

وقالت وكالة "رويتر" إن سفينة الشحن (جلوري) جنحت في قناة السويس أثناء عبورها مع القافلة المتجهة جنوبا ضمن قافلة الشمال قرب مدينة القنطرة، بينما تحاول زوارق قطر تعويمها،مؤكدة أنها سفينة بضائع ترفع علم جزر مارشال.

ومن جانبه قال الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، إن حركة الملاحة بقناة السويس لم تتأثر جراء عطل السفينة جلوي

وأضاف الفريق أسامة ربيع: "لا يوجد جنوح لسفن بقناة السويس وما حدث عطل بالسفينة وتم التعامل سريعا مع العطل والأمور تحت السيطرة".