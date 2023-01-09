القوى الوطنية والإسلامية تطالب بوقف الاستدعاءات والملاحقة والاعتقالات

طالبت لجنة المتابعة للقوى الوطنية والإسلامية اليوم الاثنين 9/1/2023، بوقف سياسة الاستدعاءات والملاحقة والاعتقالات السياسية في الضفة الغربية.

وأكدت لجنة القوى، أن هذه الخطوة تمثل مطلباً أساسياً ومرتكزاً لتحقيق الوحدة الوطنية في مواجهة الحكومة الصهيونية الفاشية الجديدة.

وشددت لجنة القوى على أن ممارسة المواطن الفلسطيني للحريات العامة في كل المناطق الفلسطينية دون قيود أو إجراءات خارج القانون الفلسطيني هي أدنى الحقوق المكفولة للشعب، ويجب ألا تُنتهك أو تُنتقص تحت أي ظرف كان.

وطالبت اللجنة بالإفراج فوراً عن جميع المعتقلين الذين تم اعتقالهم على خلفية نضالية أو سياسية في الضفة الغربية، وإطلاق يد شعبنا ومقاومته ومنحها الغطاء اللازم سياسياً ولوجستياً ومعنوياً.