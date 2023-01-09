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بالفيديو والصور
الثلوج تتساقط على الأردن
فلسطين اليوم - غزة
الساعة 10:07 ص
09 يناير 2023
ثلوج فوق مرتفعات الأردن
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