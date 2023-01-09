4 أمراض متلازمة لما بعد كورونا تهدد الانسان

نشرت جامعة كورنيل اليوم الاثنين دراسة جديدة حو الآثار التي تركتها كورونا بعد الإصابة بها ، حيث أوضحت أن هناك 4 أنواع أطلق عليها متلازمة ما بعد كورونا .

وبينت الدراسة أن المتلازمة أظهرت مشاكل في القلب والكلى والدورة الدموية ، بالإضافة إلى ألم الصدر ، حيث سادت الموجة الأولى من الجائحة .

وأوضحت الدراسة أن مشاكل التنفس والنوم والقلق والصداع وآلام الصدر هيمنت على المرضى.

وبلغت نسبة المرضى الإناث 63%، بمتوسط عمر 51 عاماً ومعدل استشفاء أقل بلغ 31%.

ووفقاً لمجلة «نيتشر مديسين»، بلغت نسبة الإصابة بالقلب 33%، وهيمنت عليه مشاكل التنفس والنوم والقلق والصداع وآلام الصدر. وبلغت نسبة المرضى الإناث 63%، بمتوسط عمر 51 عاماً ومعدل استشفاء أقل بلغ 31%.

عكاظ السعودية