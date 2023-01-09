زوبعة في مصر بسبب شيبس بطعم"أرجل الفراخ"

يعتبر الشيبس من أكثر المنكهات التي يحرص الكثيرون على تناولها، خاصةً رقائق البطاطس المقلية (شيبس) مع الكمية المناسبة فقط من الملح والزيت وهذه القرمشة المثالية، وهي النكهة قد تكون "الأشهر" على الإطلاق، لكن هل لك أن تتذوق رقائق البطاطا بنكهة "أرجل الفراخ" أو "الرنجة".

وقد سيطرت النكهة الجديدة التي طرحتها شركة "شيبسي" المصرية على أحاديث رواد مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية نظرًا لغرابتها، فالنكهة الأولى كانت بـ"أرجل الفراخ" والثانية بسمك الرنجة، المعروف بالفسيخ.

فيما ذكر متناقلو صور نكهات الشيبس الجديدة التي طرحتها الشركة المصرية بأنها جاءت بديلًا لمنتجات اللحوم البيضاء لارتفاع أسعارها في الآونة الأخيرة.

وأبدا كثيرون استهجانهم من النكهات الجديدة للشيبس، شكك كثيرون في حقيقة الصور المتداولة قائلين بأنها "مفبركة" وقد جرى تعديلها عبر برنامج "الفوتوشوب".

فيما نفت شعبة المواد الغذائية والبقالة والعطارة بغرفة الإسكندرية التجارية صحة الأنباء المتداولة عن طرح شيبس بنكهتي "أرجل الفراخ" و"الرنجة".

وقال رئيس شعبة المواد الغذائية والبقالة والعطارة حازم المنوفي:"إن صور أكياس شيبسي المتداولة على منصات التواصل الاجتماعي "مفبركة" ولا أساس لها من الصحة."

وذكر بأن الشعبة تجري جولات مكثفة على محلات البقالة والسوبر ماركت من أجل ضبط الأسواق وعدم المغالاة في الأسعار.