أهداف برشلونة اليوم.. ملخص مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد يوتيوب، انتهت مساء يوم أمس الأحد 8 يناير 2023، مباراة القمة بين نادي برشلونة ضد نظيره أتلتيكو مدريد في إطار الجولة السادسة عشر من بطولة الدوري الإسباني، لصالح فريق برشلونة بهدف دون رد جاء بأقدام النجم الدولي الفرنسي عثمان ديمبلي في الدقيقة 22 من عمر الشوط الأول، كما أهدر برشلونة ضربة جزاء أضاعها الدولي الإسباني فيران توريس في الدقيقة الـ 72، الذي طُرد أيضا من المباراة في دقيقتها الأخيرة، هذه الإثارة التي حدثت خلال المباراة دفعت جمهور الرشا للبحث عن أهداف برشلونة وأتلتيكو مدريد اليوم.

فيديو أهداف برشلونة وأتلتيكو مدريد

أهداف برشلونة اليوم.. ملخص مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد يوتيوب، غلب طابع الاثارة وإهدار الفرص في مباراة أتلتيكو مدريد وبرشلونة، الذي تفوق في اللقاء بهدف وحيد عن طريق مهاجمه الغزال ديمبلي، والذي أعاد الصدار للنادي الكتالوني بفارق ثلاث نقاط كاملة، بعد تعثر الأخير في ذات الجولة أول أمس ضد نادي فياريال بهدفين لهدف، وفي هذه المقالة، سنرفق للمتابعين، عبر "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، فيديو أهداف برشلونة وأتلتيكو مدريد.

🎥 شاهد | برشلونة ينفرد بصدارة #الدوري_الإسباني 🇪🇸 بعد حسمه القمة أمام مضيفه أتليتيكو مدريد بالفوز 1 - 0

🎙️ تقرير | سمير دويدي @SamirDouidi pic.twitter.com/jIp1GmAvcZ — beIN SPORTS الإخبارية (@beINSPORTSNews) January 8, 2023

هدف برشلونة ضد أتلتيكو مدريد اليوم يوتيوب

الآلاف من عشاق الساحرة المستديرة لم يتمكنوا من مشاهدة مباراة القمة بين برشلونة و نهاية المباراة بملعب سيفيتاس @Metropolitano.



•#آوبا_أتليتي • #أتليتي_برشلونة pic.twitter.com/WtPZtO1cLY — أتلتيكو مدريد (@AtletiArab) January 8, 2023 " target="_blank">أتلتيكو مدريد، لذا يتوجهون إلى المواقع الرياضية أو موقع اليوتيوب، أو حتى محرك البحث، لمشاهدة، هدف برشلونة ضد أتلتيكو مدريد اليوم يوتيوب، حيث يختص البحث على عشاق البرشا، كونهم فرحين بعودة الصدارة إلى ناديهم المفضل بعد تفوقه على أتلتيكو مدريد بهدف دون رد، وافتكاك تقاسم الصدار مع غريمه التقليدي ريال مدريد الذي سقط أمان الغواصات الصفراء على ملعب الأخير.

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