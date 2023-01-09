طقس فلسطين.. حالة من عدم الاستقرار وتوقعات بسقوط زخات من الأمطار

قالت الأرصاد الجوية الفلسطينية، اليوم الاثنين 2023/01/09: إن البلاد تتأثر بحالة من عدم الاستقرار الجوي لذا يكون الجو غائما جزئياً إلى غائم ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة يتوقع سقوط زخات متفرقة من الأمطار خاصة على المناطق الشرقية والجنوبية قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية أحياناً وتضعف فرصة الهطول خلال ساعات الليل، والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

هذه الليلة: يكون الجو غائماً جزئياً وبارداً إلى شديد البرودة، والرياح جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.