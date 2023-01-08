طقس فلسطين: حالة من عدم الاستقرار تسيطر على البلاد غداً الاثنين

توقع الراصد الجوي ليث العلامي أن تصبح الفرصة مهيأة اعتبارًا من منتصف هذه الليلة وفجر يوم غد لهطول الأمطار، وتستمر الأمطار حتى المساء في مناطق جغرافية متفرقة وغير منتظمة وبدون شمولية كاملة.

و بحسب الراصد الجوي، فقد تحظى بعض الأماكن بزخات غزيرة ورعدية من الأمطار، وتستقر الأجواء تمامًا اعتبارًا من صباح الثلاثاء وحتى إشعار آخر.

من جهتها توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن تتأثر البلاد بحالة من عدم الاستقرار الجوي، لذا يكون الجو غائما جزئيا الى غائم ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة، حيث من المتوقع سقوط زخات متفرقة من الامطار خاصة على المناطق الشرقية والجنوبية قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية احياناً وتضعف فرصة الهطول خلال ساعات الليل ، والرياح غربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج .

و هذه الليلة، يكون الجو غائما جزئيا وبارداً الى شديد البرودة ، والرياح جنوبية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

يوم الثلاثاء، يكون الجو غائما جزئيا وباردا نهارا خاصة في المناطق الجبلية ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة ، والرياح جنوبية شرقية الى شمالية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .

و يكون الجو الأربعاء غائما جزئيا وباردا نهارا خاصة في المناطق الجبلية ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة ، والرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج .

و بحسب الأرصاد الجوية، ، يكون الجو الخميس غائما جزئيا وباردا نهارا خاصة في المناطق الجبلية و يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة ويحتمل سقوط امطار متفرقة على بعض المناطق ، والرياح جنوبية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.