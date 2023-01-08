فيديو.. ما قصة سبب رجل يقتل زوجته في الدقهلية بمصر ذبحا بالسكين

ما سبب قصة رجل يقتل زوجته في الدقهلية بمصر ذبحا بالسكين اليوم الاحد 8-1-2023 ، ويقدم لكم فريق فلسطين اليوم الاخباري في هذه المقالة التفاصيل الكاملة حول جريمة بشعة شهدتها قرية تيرة كان صاحبها زوج يقتل زوجته ويلتقط صورة لها فيما تفاعل معها المصريون وسط مطالبات من السلطات المحلية بضرورة اخذ اقصى درجات العقوبة تجاه الجاني حيث هزت هذه الجريمة المحافظة وادخلت الفزعة والخوف بين صفوف المواطنين في المقابل يواصل الالاف من الأشخاص داخل البلاد وخارجها في البحث على جوجل الشهير من أجل التعرف على تفاصيلها من الألف والياء وهو ما ستجدونه في هذه المقالة حيث نقلناها لكم وفق المصادر الرسمية وهي على النحو التالي:

قصة رجل يقتل زوجته في الدقهلية بمصر

وفي هذه الفقرة لقد وضعنا لكم تفاصيل حول قصة رجل يقتل زوجته في الدقهلية بمصر وهي على النحو التالي: وفي جريمة بشعة اقدر رجل على قتل زوجته بمطواة وقام بعدها بالتقاط صورة سيلفي بواسطة هاتفه النقال وقام أيضا بإرسال الصورة حول جريمته التي نددت بها المؤسسات الإنسانية والحقوقية .

سبب جريمة الدقهلية اليوم

وعن السبب وراء قتل زوج لزوجته ذبحا بالسكين كان بدافع الانتقام من افراد عائلة زوجته بعد خلاف عائلي حدث معهم ، قبل ان تتمكن افراد القوى الأمنية في القاء القبض عليه وسجنه والتحقيق معه ، والان تجري الشرطة باقي التحقيق مع القاتل تمهيدا لنقله إلى النيابة العامة التي ستنظر بها وبناء عليه ستتخذ الإجراءات القانونية العقابية بحده التي تصل لحد عقوبة الإعدام .

وحسب مديرية أمن الدقهلية التي صرحت لوسائل الاعلام المصرية التي أكدت وقوع هذه الجريمة والتقاط القاتل لزوجته صور بجوار الجثة وإرسالها لأسرتها ، وقالت إن افراد القوى الامن قد ألقوا القبض عليه وهو يهدد بذبح أولاده الثلاثة وهم اطفال .

من هو قاتل زوجته في الدقهلية بمصر

وأضافت مديرية الامن تفاصيل حول هذه الجريمة ، وكشفت عن ان الزوج ويدعى حمادة الـ قتل زوجته زينت فـ نـ البالغة من العمر ستة وعشرون عامًا ، ولفتت إلى أنها انفصلا عن بعضهما البعض قبل عامين من زواج استمر تسعة سنوات .

وأوضحت أن الزوج حمادة ارتكب جريمته الدموية والمدوية عندما عادت زوجته زينب لمنزلها .

هبة الجوهري علقت على جريمة قتل زوج لزوجته في تيرة بمحافظة الدقهلية بمصر قائلة: "ما هي حاجة من الاثنين ياما تكون مخبول في عقلك و مريض او تكون هي عملت حاجة بشعة خلتك تعمل كدة لان يقلك انتقام الله تعالى اعلم من اي ايوه بس دة ميديش ليك الحق انك تقتل روح او تأديتها بالمنظر دة + ذنب عيالك ايه؟ انت مجنون يا ابني؟ ".