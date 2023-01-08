طالع ما هو السم الذي تسمم به أبو رعد خازم والد الشهيدين .. الحالة الصحية

ما هو السم الذي تسمم به أبو رعد خازم والد الشهيدين رعد وعبد الرحمن ابن مخيم جنين شمال الضفة الغربية ، وبعد الإعلان بشكل رسمي من قبل عائلة خازم لوسائل الاعلام الفلسطينية حول تسمم فتحي خازم أبو الرعد ما أدى إلى تدهور حالته الصحية وهو الان يرقد على سرير المرض تحت رقابة الأطباء لاحظ فريق فلسطين اليوم الاخباري وجود عمليات بحث بالآلاف على محرك جوجل الشهير بعد التضامن على قصته على مواقع التواصل الاجتماعي كافة وهذا الامر دفعنا إلى كتابة هذه السطور التي نوضح من خلالها التفاصيل حول قضية تسمم أبو رعد خازم التي باتت الان في قائمة صدارة الاخبار وهي على النحو التالي:

ما هو السم الذي تسمم به أبو رعد خازم

ونشير لكم في هذه الفقرة إلى تفاصيل تسمم عائلة الشهيدين رعد وعبد الرحمن خازم في جنين وهي على النحو التالي ، حيث قالت مصادر خاصة من عائلة خازم أن والد الشهيدين أبو رعد خازم تم نقله مؤخرًا إلى المستشفى الاستشاري بمحافظة رام الله وسط الضفة اثر تدهور حالته الصحية ووجود مضاعفات .

وبحسب هذه المصادر التي فضلت عدم الكشف عن هويتها في حديث لقناة فلسطين اليوم أن الحالة الصحية لأبو رعد خازم تزداد سوءًا يوما بعد يوم ، ولقد اتهمت المصادر ذاتها إلى أن سلطة الاحتلال هي من نقلت فيروس مجهول وغير معروف لجسد أبو رعد خازم الذي يرقد الان على سرير المرض .

تسمم أبو رعد خازم

ونتقدم لكم في هذه التفاصيل أيضا ، وعن الحالة الصحية لأبو رعد خازم ( فتحي خازم ) إثر دخول هذا الفيروس الذي ما زال غير معروف وينتظر من وزارة الصحة الفلسطينية اصدار توضحًا بشأنه ، فإن انتفاخات ظاهرة في جسده وبعض الأورام وتسمم في الدم .

وهذه الاعراض قد اكدتها وأظهرتها الفحوصات الطبية التي اجرت على والد الشهيدين أبو رعد خازم داخل المستشفى الاستشاري ، ونواصل معكم تقديم المعلومات حول فتحي خازم المطارد من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي .

الحالة الصحة لأبو رعد خازم

وعن الحالة الصحية لأبو رعد خازم إذ أن شقيق فتحي خازم قد صرح لوسائل إعلام محلية بأن هناك شكوك بإصابة أبو رعد بتسمم بالدم ووضعه الصحي ساء بشكل سريع، ولقد أشار شقيقه إلى أن هناك وعودات للعائلة من قبل الجهات الصحية الرسمية بنقل أبو رعد إلى للأردن للعلاج؛ بسبب تعذر تشخيص حالته المرضية.

من هو والد الشهيدين أبو رعد خازم

وفي نهاية المقالة التي تحدثنا بها حول تفاصيل سبب تسمم فتحي خازم والد الشهيدين رعد وعبد الرحمن خازم في جنين وهو عقيد متقاعد من قوات الأمن الوطني في السلطة الفلسطينية وتحول الان أبو رعد ( المطارد ) إلى ايقونة النضال الوطني الفلسطيني .

عملية رعد خازم في تل ابيب

ونضع الان لكم تفاصيل عملية الشهيد رعد خازم في تل ابيب إذ أنه نفد رعد العشريني من العمر عمليته البطولية في السابع من ابريل العام الماضي واسفرت عمليته التي استخدم فيها سلاحا اوتوماتيكيا من نوع ام 16 عن مقتل 3 مستوطن في تل ابيب تحديدا في شارع ديزنغوف واصابة عشرة أخرون واستشهاده.. عرض المزيد