فيديو.. ما قصة تسمم عائلة الشهيدين رعد وعبد الرحمن خازم في الضفة

ما قصة تسمم عائلة الشهيدين رعد وعبد الرحمن خازم في جنين ، وحرص فريق فلسطين اليوم الاخباري في وضع التفاصيل الكاملة التي تتحدث عن موضوع تسمم فتحي خازم ايقونة النضال الوطني الفلسطيني الذي بدأ في التداول بصورة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي منها الفيسبوك وتويتر وسط تفاعل كبير من قبل الالاف من الأشخاص من فلسطين وخارجها لا سيما أن قضية تسمم والد الشهيدين فتحي خازم ما زالت شوبها التوضيح وفي هذه المقالة وضعنا لكم التفاصيل وفقا لما جاءت من مصادر عائلية من عائلة الشهيد ويترتب عليكم بعد هذه المقدمة المواصلة في القراءة الكاملة حتى توصلوا حتى النهاية حيث وضعنا لكم في الأسفل معلومات عن عملية رعد وهي التالي :

ما قصة تسمم عائلة الشهيدين رعد وعبد الرحمن خازم

ونشير لكم في هذه الفقرة إلى تفاصيل تسمم عائلة الشهيدين رعد وعبد الرحمن خازم في جنين وهي على النحو التالي ، حيث قالت مصادر خاصة من عائلة خازم أن والد الشهيدين أبو رعد خازم تم نقله مؤخرًا إلى المستشفى الاستشاري بمحافظة رام الله وسط الضفة اثر تدهور حالته الصحية ووجود مضاعفات .

وبحسب هذه المصادر التي فضلت عدم الكشف عن هويتها في حديث لقناة فلسطين اليوم أن الحالة الصحية لأبو رعد خازم تزداد سوءًا يوما بعد يوم ، ولقد اتهمت المصادر ذاتها إلى أن سلطة الاحتلال هي من نقلت فيروس مجهول وغير معروف لجسد أبو رعد خازم الذي يرقد الان على سرير المرض .

تسمم فتحي خازم والد الشهيدين

ونتقدم لكم في هذه التفاصيل أيضا ، وعن الحالة الصحية لأبو رعد خازم ( فتحي خازم ) إثر دخول هذا الفيروس الذي ما زال غير معروف وينتظر من وزارة الصحة الفلسطينية اصدار توضحًا بشأنه ، فإن انتفاخات ظاهرة في جسده وبعض الأورام وتسمم في الدم .

وهذه الاعراض قد اكدتها وأظهرتها الفحوصات الطبية التي اجرت على والد الشهيدين أبو رعد خازم داخل المستشفى الاستشاري ، ونواصل معكم تقديم المعلومات حول فتحي خازم المطارد من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي .

من هو والد الشهيدين أبو رعد خازم

وفي نهاية المقالة التي تحدثنا بها حول تفاصيل سبب تسمم فتحي خازم والد الشهيدين رعد وعبد الرحمن خازم في جنين وهو عقيد متقاعد من قوات الأمن الوطني في السلطة الفلسطينية وتحول الان أبو رعد ( المطارد ) إلى ايقونة النضال الوطني الفلسطيني .

عملية رعد خازم في تل ابيب

ونضع الان لكم تفاصيل عملية الشهيد رعد خازم في تل ابيب إذ أنه نفد رعد العشريني من العمر عمليته البطولية في السابع من ابريل العام الماضي واسفرت عمليته التي استخدم فيها سلاحا اوتوماتيكيا من نوع ام 16 عن مقتل 3 مستوطن في تل ابيب تحديدا في شارع ديزنغوف واصابة عشرة أخرون واستشهاده.. عرض المزيد