الاحتلال يصادر 139 مليون شيكل من السلطة الفلسطينية

وقع وزير مالية الاحتلال، المتطرف بتسلئيل سموتريتش ، مساء الأحد ، على أمر بمصادرة 139 مليون شيكل من عائدات الضرائب الفلسطينية (صندوق المقاصة)، بدعوى أنها تعادل قيمة الأموال المحولة في عام 2022 إلى أسر الشهداء و الأسرى الفلسطينيين.

و بحسب مخطط الاحتلال، فإنه سيتم تحويل المبلغ لعائلات "الإسرائيليين" الذين قتلوا في العمليات الفلسطينية.

وأعلن سموتريتش أن القرار، الذي يقضي بمصادرة 138.8 مليون شيكل من الضرائب المحصلة نيابة عن السلطة الفلسطينية في الأراضي المحتلة، جاء بعد أن أصدرت المحكمة المركزية الإسرائيلية حكماً زعم أن السلطة الفلسطينية "مسؤولة عن بعض الأحداث."

وردا على سؤال عما إذا كان يخشى أن تؤدي هذه الخطوات إلى انهيار السلطة الفلسطينية ، نظرا للأزمة الاقتصادية التي تعاني منها ، قال: "على الرغم من أن السلطة الفلسطينية تشجع الإرهاب فهي العدو ، فإنني لا أهتم لاستمرار وجودها ".