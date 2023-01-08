راصد جوي: حالة من عدم الاستقرار بدأت التأثير على البلاد

قال الراصد الجوي قصي حلايقة، مساء اليوم الأحد: "إن حالة من عدم الاستقرار بدأت بالتأثير على البلاد".

وأضاف الراصد الحلايقة: "إن السحب غطت السماء، وبعض الخلايا الماطرة بدأت تتطور في بعض المناطق".

وكانت توقعت دائرة الأرصاد الجوية الفلسطينية، اليوم الأحد 2023-01-08، أن يكون الجو غائما جزئيا وباردا نهارا خاصة في المناطق الجبلية ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة تبقى فرصة ضعيفة لسقوط امطار محلية خفيفة متفرقة على بعض المناطق، والرياح جنوبية شرقية الى جنوبية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.



هذه الليلة : يكون الجو غائما جزئيا وبارداً الى شديد البرودة وتبقى فرصة ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة متفرقة على بعض المناطق، والرياح جنوبية غربية الى جنوبية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

غداً الإثنين: 2023-01-09

تتأثر البلاد بحالة من عدم الاستقرار الجوي لذا يكون الجو غائما جزئيا الى غائم ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة واعتباراً من ساعات الظهيرة يتوقع سقوط زخات متفرقة من الامطار خاصة على المناطق الشرقية والجنوبية قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية احياناً ، والرياح غربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .

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