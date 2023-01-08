إسقاط طائرة مسيرة فوق قاعدة عين الأسد الأميركية

ذكرت مصادر عسكرية عراقية، اليوم الأحد، أن أنظمة الدفاع الجوي في قاعدة عين الأسد الجوية، التي تضم قوات أميركية، اعترضت طائرة مسيرة وأسقطتها أثناء تحليقها فوق القاعدة.

ووفقا للمصادر ذاتها، فإنه لم يتضح ما إذا كانت الطائرة المسيرة في مهمة استطلاع أم كانت تحمل متفجرات.

وقالت المصادر: "لم ترد أنباء عن أضرار أو ضحايا عند تحليقها قرب القاعدة التي تقع بمحافظة الأنبار غربي العراق".

جدير ذكره أنه شهدت القاعدة عدة هجمات صاروخية، العام الماضي، كذلك استُهدفت مصالح أميركية في العراق بعشرات الهجمات، لا سيما السفارة الأميركية في بغداد وقواعد عسكرية عراقية تضمّ أميركيين، ومطاري بغداد وأربيل، وأرتال عسكرية لوجستية.