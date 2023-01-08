الاحتلال يقيم نقطة مراقبة عسكرية فوق خزان مياه جنوب طولكرم

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 04:06 م
08 يناير 2023
حاجز طولكرم
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أقامت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، نقطة مراقبة عسكرية فوق خزان مياه الشرب وسط قرية خربة جبارة جنوب طولكرم بالضفة المحتلة.

وقال رئيس المجلس القروي لقرية جبارة رائد محمود: "إن قوات الاحتلال قامت صباح اليوم، بخلع البوابة الحديدية على المدخل الرئيسي المؤدي لسطح الخزان والذي أقامه المجلس مؤخرا، واقتحمت المبنى واعتلت سطحه، وأقامت نقطة مراقبة".

وأضاف محمود: "أن الاحتلال اقتحم خلال الأيام الماضية مبنى الخزان واعتلى سطحه وحوله لنقطة عسكرية على مدار ثلاث ساعات متواصلة، بهدف مراقبة تحركات العمال الذين يحاولون الوصول إلى أماكن عملهم داخل أراضي الـ1948"

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