التشكيل المتوقع لمباراة ميلان وروما فى الدوري الإيطالي

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ميلان ضد روما

ويستضيف فريق ميلان نظيره روما فى العاشرة إلا الربع مساء اليوم، الأحد، على ملعب سان سيرو، ضمن منافسات الجولة الـ17 من مسابقة الدوري الإيطالي الموسم الجاري 2022-2023.





ونشرت صحيفة "لا جازيتا ديللو سبورت" الإيطالية التشكيل المتوقع لمباراة ميلان ضد روما مساء اليوم، وجاء كالتالي:

تشكيل ميلان المتوقع

حراسة المرمى: تاتا روسانو.

الدفاع: هيرنانديز - كالولو - توموري -كالابريا.

الوسط: تونالي - بن ناصر - دياز.

الهجوم: لياو - جيرو - ساليميكيرس.





تشكيل روما المتوقع

حراسة المرمى: روي باتريسيو.

الدفاع: مانشيني - سمولينج - إيبانيز.

الوسط: تشيليك - كريستانتي - بيليجريني - زاليويسكي.

الهجوم: زانيولو - ديبالا - أبراهام.

تجدر الإشارة إلى أنه يحتل فريق ميلان المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإيطالي هذا الموسم، برصيد 36 نقطة فيما يأتي روما في المركز السادس برصيد 30 نقطة.