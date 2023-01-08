عرين الأسود: ما يتم تداوله بشأن اعتقال القائد "أبو فلسطين" غير صحيح

أكدت مجموعة عرين الأسود، اليوم الأحد، أن ما يتم تداوله بشأن اعتقال قائد العرين "أبو فلسطين" غير صحيح.

وقالت مجموعة عرين الأسود في تصريح مقتضب: "ما يتم تداوله عبر الصفحات الإخبارية فيما يَخُصّ الأخ أبو فلسطين غير صحيح، علماً بأنَّ شخصية الأخ أبو فلسطين غير مكشوفة على الإطلاق".

وأضافت العرين:"فلا يحاول البعض إلصاق هذا المسمى على أي شخص كان حتى لا يتم الحصول على أي معلومة".

وكانت أفادت مصادر محلية، بأن قوة من الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة اعتقلت، اليوم الأحد، المطارد "أبو فلسطين" أحد قادة مجموعات عرين الأسود.

وكان قد ظهر "أبو فلسطين" خلال التحقيق الصحفي في برنامج ما خفي أعظم على قناة الجزيرة، مساء الجمعة الماضي، والذي سلط الضوء على تطور كتائب المقاومة وخاصة "سرايا القدس" في الضفة المحتلة وعلى رأسها "كتيبة جنين".