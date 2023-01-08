ما هو الحل الوحيد لأكبر أزمات مانشستر يونايتد..؟!

يواصل نادي مانشستر يونايتد رحلة البحث عن ضم خليفة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وكان اليونايتد أعلن فسخ عقد رونالدو الهداف التاريخي لكرة القدم، في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، وتحديدا قبل مشاركته مع البرتغال في كأس العالم 2022 بقطر.

وانضم رونالدو قبل أيام قليلة لصفوف النصر السعودي في صفقة مجانية لمدة موسمين ونصف، براتب قياسي تبلغ قيمته 173 مليون جنيه إسترليني سنويا، وفق تقارير عالمية.

ومنذ رحيل رونالدو، ارتبطت العديد من الأسماء بالانتقال إلى "الشياطين الحمر"، ويأتي على رأسها الكاميروني فينسنت أبوبكر مهاجم النصر السابق والذي وقع مخالصة مالية مع "العالمي" عصر الجمعة الماضي، حسب ما أشارت إليه تقارير صحفية سعودية.

فضلا عن ذلك، فإن المهاجم الهولندي فوتر فيجورست، المعار لصفوف بشكتاش التركي من بيرنلي الإنجليزي، بين أبرز المرشحين لقيادة هجوم مان يونايتد، حيث يحظى بإعجاب مواطنه إيريك تين هاج، المدير الفني لـ "الشياطين الحمر".

وانضم فيجورست لصفوف الفريق التركي خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، لمدة موسم على سبيل الإعارة، ويتبقى له 6 أشهر على نهاية رحلته هناك، بينما تحاول إدارة "الشياطين الحمر" بإقناع نظيرتها في بيرنلي بقطع الإعارة من أجل التعاقد معه رسميا.

وحسب تصريحات نشرها الصحفي الإيطالي فابريزو رومانو، عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر"، لكازانشي المدير الرياضي لبشكتاش، فإن النادي التركي يرفض التفريط في خدمات اللاعب إلا بشرط واحد.

وقال كازانشي: "إذا أراد نادي مانشستر يونايتد التعاقد مع فيجورست، يجب عليه التفاوض مع بيرنلي والذي سيخاطبنا بدوره".

وأتم: "فيجورست يرتبط بعقد معنا، فإذا قبلنا سيتم إنهاء إعارته ولا يمكنه المغاردة إلا بموافقتنا، ويجب الحصول على تعويض إذا أراد مان يونايتد إكمال الصفقة".

ويُشار إلى أن فيجورست (30 عاما) انضم لصفوف بشكتاش في صيف 2022، لمدة موسم على سبيل الإعارة مع أحقية الشراء، ولكن بعد تألقه في كأس العالم 2022، ارتفعت أسهم رحيله إلى أحد الأندية الكبرى.