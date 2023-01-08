ناسا: قمر اصطناعي يوشك على السقوط من السماء..!

يوشك قمر اصطناعي متقاعد تابع لوكالة الفضاء الأميركية "ناسا"، ويبلغ من العمر 38 عاما على السقوط من السماء خلال الساعات القادمة.

وذكرت وكالة "ناسا"، أن "فرصة سقوط الحطام على أي شخص منخفضة للغاية"، مضيفة أن "معظم القمر الاصطناعي الذي يبلغ وزنه 5400 رطل (2450 كيلوغراما) سيحترق عند إعادة الدخول. لكن من المتوقع أن تبقى بعض القطع متماسكة".

وقدرت وكالة الفضاء أن احتمالات الإصابة من الحطام المتساقط بنحو 1 في 9400.

ومن المتوقع أن يسقط القمر الاصطناعي العلمي مساء الأحد، في غضون 17 ساعة أو يستغرقها، وفقًا لوزارة الدفاع.

مع ذلك، فإن شركة "إيروسبيس كورب" التي تتخذ من كاليفورنيا مقرا لها تستهدف صباح يوم الإثنين، أو تزيد أو تستغرق 13 ساعة، على طول مسار يمر فوق إفريقيا وآسيا والشرق الأوسط ومناطق أقصى غرب أميركا الشمالية والجنوبية.

وكان أطلق "قمر ميزانية إشعاع الأرض" في عام 1984 على متن مكوك الفضاء تشالنجر.

وعلى الرغم من أن العمر المتوقع لعمله كان عامين، إلا أن القمر الاصطناعي استمر في إجراء قياسات الأوزون وغيرها من قياسات الغلاف الجوي حتى تقاعده في عام 2005.