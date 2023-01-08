ترتيب الدوري المصري قبل انطلاق مباريات اليوم الختامي للجولة الـ12، يستحوذ ترتيب الدوري المصري على اهتمام قطاع كبير من عشاق كرة القدم في مصر، في ظل تواصل منافسات البطولة واستمرار الصراع على صدارة جدول المسابقة، ونقدم لكم في وكالة فلسطين اليوم الإخبارية، في هذا المقال ترتيب الدوري المصري لكرة القدم، وهو من الموضوعات الهامة والتي يبححث عن شريحة واسعة من عشاق كرة القدم، وبعد الزيادة الكبيرة في البحث عن الموضوع عبر محرك البحث الشهير جوجل من قبل المتابعين، قررنا في فريق "فلسطين اليوم" كتابة مقالة بعنوان: ترتيب الدوري المصري قبل انطلاق مباريات اليوم الختامي للجولة الـ12، آملين أن يحوز المقال على إعجاب المتابعين الكرام، ولمعرفة التفاصيل تابعوا المقال للنهاية.

الجولة 12 من الدوري المصري

وتختتم مساء اليوم الأحد، منافسات الجولة الـ12 من بطولة الدوري المصري وذلك بإقامة 4 مباريات، حيث يلتقي حرس الحدود مع الإسماعيلي، والبنك الأهلي مع أسوان، وسموحة مع فاركو، وطلائع الجيش مع المقاولون العرب.

الدوري الممتاز

ترتيب الدوري المصري

وفي هذا المقال نقدم لكم ترتيب الدوري المصري، قبل انطلاق مباريات اليوم الختامي للجولة الـ12 للبطولة، حيث جاء ترتيب جدول الدوري المصري كالتالي:

1- فريق الأهلي: 30 نقطة

2- فريق فيوتشر: 26 نقطة

3- فريق الزمالك: 25 نقطة

4- فريق بيراميدز: 23 نقطة

5- فريق الاتحاد السكندري: 18 نقطة

6- فريق غزل المحلة: 18 نقطة

7- فريق المصري البورسعيدي: 17 نقطة

8- فريق سيراميكا كليوباترا: 15 نقطة

9- فريق أسوان: 15 نقطة

10- فريق المقاولون العرب: 15 نقطة

11- فريق طلائع الجيش: 13 نقطة

12- فريق البنك الأهلي: 10 نقاط

13- فريق سموحة: 10 نقاط

14- فريق إنبي: 10 نقاط

15- فريق فاركو: 9 نقاط

16- فريق الداخلية: 9 نقاط

17- فريق الإسماعيلي: 7 نقاط

18- فريق حرس الحدود: 7 نقاط

جدير ذكره أن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، هو حامل لقب بطولة الدوري الممتاز في آخر نسختين.