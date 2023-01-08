حادث سير مروع في الصين يوقع 18 قتيلاً و25 جريحاً

أدى حادث سير مروع اليوم الأحد في مقاطعة نانتشانغ الصينية إلى مقتل 18 شخص، وإصابة 25 جريحاً.

وأفاد مسؤولون أمن، أن السلطات المعنية في المقاطعة أجرت تحقيقاً في سبب الحادث المروري الكبير" الذي وقع قبيل الساعة الواحدة فجرًا.

وأصدرت شرطة المرور في أعقاب الحادث، إرشادات للسائقين، لتبيان حالة الطقس، وقالت إنّ "الرؤية ضعيفة وهو ما قد يؤدّي بسهولة إلى وقوع حوادث مروريّة".

ووقع بمدينة تشنغتشو الصينية في 28 ديسمبر الماضي حادث سير ضخم الحق ضرراً بأكثر من 200 سيارة بسبب الضباب الكثيف الذي حجب الرؤية.

فيما لقي 27 راكبًا حتفهم في سبتمبر، بعدما انقلبت حافلة كانت تنقلهم إلى منشآت للحجر الصحّي على طريق سريع في مقاطعة غويتشو.