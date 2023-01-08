مؤشرات على نقص الفيتامينات لدى الأطفال..!

يعاني الكثير من الأطفال من نقص الفيتامينات والمعادن، إلا أن الكثير من الأهالي لا يعرفون طبيعة النقص وسببه والأسباب التي تؤدي إلى ذلك النقص، حيث أن نظامهم الغذائي روتيني ويفتقر إلى التنوع.

وعادة ما يتم تغذية الأطفال بنفس نوعية الطعام بالإضافة الى المشروبات الغنية بالسكر والأطعمة المقلية والوجبات السريعة الدسمة.

علامات نقص الفيتامينات لدى الأطفال

وفقًا للتقارير الصحية، يفتقر الأطفال إلى فيتامين د والكالسيوم وفيتامين ب 12 والبوتاسيوم والحديد بشكل خاص.

نقص فيتامين أ

يؤدي نقص فيتامين أ إلى جفاف العين ، والعمى الليلي ، والبقع المتجعدة أو البنية على بياض العين ، والتهابات البطن أو الصدر المتكررة عند الأطفال.

نقص فيتامين ب المركب

يؤدي نقص فيتامين ب المركب إلى ضعف الشهية ، والضعف العام، وتأخر النمو مثل الوقوف والتحدث، وتقرحات الشفاه واللسان، والشكاوى المتعلقة بالأعصاب ، وتغيرات الحالة المزاجية.

نقص فيتامين سي

يؤدي نقص فيتامين سي الى تورم ونزيف اللثة أثناء تنظيف الأسنان بالفرشاة ، والاصابة بالكدمات بسهولة، وألم في الأطراف أو المفاصل ، وبطء التئام الجروح ، وجفاف الشعر.

نقص فيتامين د

يمكن أن يؤدي نقص فيتامين د عند الأطفال الصغار إلى الكساح (مرض ضعف العظام). إلى جانب ذلك ، يمكن أن يؤدي نقص فيتامين د أيضًا إلى تأخر المشي والتسنين ، وزيادة خطر الإصابة بالكسور ، وانخفاض الكالسيوم في الدم.

نقص الكالسيوم

ينتج نقص الكالسيوم عن نقص فيتامين د ، الذي يسبب تشنجات عضلية ونوبات عند الأطفال.

نقص الحديد

من سمات نقص الحديد عند الأطفال الإصابة بالتعب والشحوب ونقص التركيز والتهيج وضعف الشهية. وينتشر نقص الحديد بشكل كبير بين الفتيات المراهقات.

نقص الصوديوم والبوتاسيوم

من علامات نقص الصوديوم والبوتاسيوم لدى الأطفال الصغار الاصابة بتقلصات عضلية وضعف غير مبرر.

علامات نقص الفيتامينات لدى الأطفال

المواد الغذائية الغنية بالفيتامينات

علامات نقص الفيتامينات لدى الأطفال

بالنسبة لفيتامين أ، الخضار الورقية الخضراء (مثل السبانخ والكال). كلما كانت الأوراق الخضراء أغمق زاد محتواها. معظم الفواكه والخضروات الخضراء والصفراء (مثل البابايا والمانجو واليقطين والجزر).

بالنسبة لفيتامين د ، زيوت الكبد وصفار البيض والزبدة والجبن والأسماك وكبد السمك. وبالطبع أشعة الشمس.

بالنسبة لفيتامين ب، تعتبر الخضروات الورقية الخضراء والحليب والبيض واللحوم والكبد والأسماك مصادر جيدة. تحتوي الحبوب الكاملة والحبوب والبقول أيضًا على كميات معقدة من فيتامين ب.