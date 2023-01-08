القيادي حميد يشيد بقرار أمير الكويت منحه المحرر كريم يونس جواز سفر دبلوماسي

أشاد عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين محمد حسن حميد، اليوم الأحد 8/1/2023، بموقف أمير الكويت الذي أصدر مرسوماً أميرياً بمنح عميد أسرى العالم البطل كريم يونس الذي تحرر مؤخراً من سجون الاحتلال بعد قضائه 40 عاماً جواز سفر دبلوماسي من الدرجة الأولى [++A].

وأكد القيادي حميد، أن قضية الأسرى هي أحد عناوين المواجهة والصراع مع المُحتل "الإسرائيلي"، وأن الانحياز لها شرفٌ كبير، والعمل من أجلها واجبٌ إنساني، قيمي، وديني عظيم.

وقال القيادي حميد:" لا معنى لأي شعارات تُرفع من دون أن نرى ونلمس أفعالاً تنتصر لمظلوميتنا، لذا على الدول العربية أن تُعلن انحيازها للشعب الفلسطيني وقضيته، وأن يتراجع المطبعون عن خطيئتهم."

وشدد على أن الشعب الفلسطيني لا يدافع عن نفسه في هذا الصراع المرير والطويل، وإنما يدافع عن الأمة كل الأمة ومقدساتها، لذا فإن إسناده ونصرته واجبةٌ على كل الدول العربية والإسلامية، التي تنشدُ النهضة والتحرر من أغلال الاستعمار وإملاءاته.

وأفرجت سلطات الاحتلال، عن الأسير يونس في الخامس من يناير الماضي، بعد اعتقال 40 عاماً في سجونها، حيث ولد في يوم 24 ديسمبر/كانون الأول 1956، في قرية عارة الواقعة في المثلث الشمالي بالداخل الفلسطيني.