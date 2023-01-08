وفد إيراني للسعودية لبحث ملف الحج

كشفت وكالة فارس الايرانية امس السبت 8/1/2023 توجه وفد ايراني إلى السعودية لإجراء محادثات حول موسم الحج القادم، ولتوقيع مذكرة تفاهم بهذا الشأن.

وبينت وكالة مفاوضات أولية بين منظمة الحج والزيارة الإيرانية ووزارة الحج في السعودية بشكل افتراضي عبر الإنترنت، لبحث الإجراءات والترتيبات اللازمة بشأن الحجاج الإيرانيين.

وبحث الوفد الإيراني في السعودية التفاهمات على قضايا الحج للموسم القادم، ومنها حصة الحجاج الإيرانيين.

ومنذ قطع العلاقات بين إيران والسعودية في عام 2015 تجري محادثات بينهما حول موسم الحج عبر مسؤولي مؤسسة الحج والزيارة الإيرانية وبعثة قائد الثورة الإسلامية في شؤون الحج.

وفي ديسمبر/ كانون الأول الماضي، أعرب وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، عن استعداد بلاده لاستئناف العلاقات مع السعودية، وفتح سفارتي البلدين، إذا كانت الرياض مستعدة لذلك، معتبراً أن على الرياض اتخاذ قرار بشأن اتباع سياسة بنّاءة مع طهران.