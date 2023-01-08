تقرير العمرة في غزة: أعداد المسجلين "كبيرة" والأسعار ترتفع في رمضان ​​​​​​​

تتواصل رحلات العمرة من قطاع غزة للمملكة العربية السعودية، بواقع رحلة كل أسبوعين أي رحلتين شهرياً، يُقدر عدد أفرادها بـ600 معتمر، عبر معبر رفح البري باتجاه الأراضي المصرية إلى مطار القاهرة الدولي ومنه إلى مطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة.

وبدأت أولى رحلات العمرة في الرابع عشر من نوفمبر الماضي، حيث غادر قرابة 624 معتمرًا من صفوة حفاظ القرآن الكريم في القطاع عبر معبر رفح، ثم تلتها العديد من الرحلات كل أسبوعين.

ورحلات العمرة عبارة عن 15 يوماً و14 ليلة، تبدأ بالسفر من معبر رفح إلى مطار القاهرة الدولي، ومن ثم الإقلاع من مطار القاهرة والهبوط في مطار المدينة المنورة.

رئيس جمعية أصحاب شركات الحج والعمرة عوض أبو مذكور، أوضح في تصريح خاص لـ"وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، أن الأعداد المسجلة لبرنامج العمرة كبير، وفي تزايد مستمر، حيث أن الفوج يتكون من قرابة من 600 معتمر إلا أن المسجلين يفوق الـ1600 شخص.

وبين أبو مذكور أن التقسيط ساهم في زيادة أعداد المعتمرين ولكنها مجرد سبب لا يتجاوز الـ40%، إلا أنه هناك اقبال غير مسبوق على التسجيل للعمرة.

وفي بداية عام 2022، جرى تحديد تسعيرة العمرة الرسمية لسكان قطاع غزة لموسم 2022، حيث بلغت 1270 دينارًا.

وحول أسعار العمرة المرتفع، قال أبو مذكور: "إن أسعار العمرة تزيد خلال شهري شعبان ورمضان، وهو أمر متعارف عليه دولياً، حيث أن شهر رمضان تحديداً يشمل ثلاثة أسعار وليس واحد.

وبين أبو مذكور أن سعر العمرة في شهر رمضان بلغ في العام الماضي مايقارب من 1450 ديناراً.

ونفى أبو مذكور وجود توجه للاحتجاج أو الاعتراض على سعر العمرة كونه أنه أسعار العمرة في هذه الأشهر متعارف عليها.

ويتضمن برنامج الرحلة، "الحجر المؤسسي لمدة 4 ليالي و 5 أيام مع عمل فحص PCR في المدينة المنورة مرتين وقت الوصول وقبل المغادرة من الحجر المؤسسي وهو شامل الإقامة والإعاشة، والذهاب إلى مكة المكرمة مرورًا بآبار علي للإحرام".

كما سيتم الإقامة في مكة المكرمة لمدة 9 أيام لأداء مناسك العمرة والإقامة في غرف رباعية مع تقديم وجبتي طعام يوميا، وعمل مزارات في مكة المكرمة".

وبعد انتهاء فترة مكة المكرمة سيتم الذهاب إلى المدينة المنورة للإقامة ليلتين وذلك لزيارة قبر الرسول (صلى الله عليه وسلم) والصلاة في الروضة الشريفة والحرم النبوي وزيارة مزارات في المدينة المنورة، ثم التوجه إلى مطار المدينة والعودة إلى القطاع.